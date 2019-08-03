صور.. جنيفر لوبيز تصطحب ابنتها إيمى للصلاة بحائط المبكى فى القدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جنيفر لوبيز على اصطحاب ابنتها إيمى، وذلك خلال توجهها للصلاة بحائط المبكى فى القدس وذلك أمس الجمعة. شوهدت لوبيز البالغة من العمر 50 عاما وهى بصحبة ابنتها ذات الـ11 عاما محاطين بعدد من الحراس الشخصين "المسحلين"، وذلك حسب موقع "دايلى ميل"، كما ظهر بإحدى الصور خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز. ظهرت جنيفر لوبيز بإطلالة "كاجوال" مميزة، حيث ارتدت قميص باللون الابيض وبنطلون جينز باللون الكحلى من تصميم "Polo Ralph Lauren" وصل سعره إلى 249 جنيها إسترلينيا.

جنيفر لوبيز Advertisements

جنيفر لوبيز

جنيفر لوبيز

جنيفر لوبيز

جنيفر لوبيز

جنيفر لوبيز

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