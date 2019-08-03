شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يتغيب عن العرض الأول لفيلم Once Upon a Time in Hollywood فى روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طار فريق عمل فيلم " Once Upon a Time in Hollywood " لروما وذلك من أجل حضور العرض الأول للعمل.

حضر أمس النجم العالمى ليوناردو دى كابريو العرض الأول لفيلم " Once Upon a Time in Hollywood " والذى اقيم فى سينما أدريانو فى روما بإيطاليا، كما حضر المخرج كونتن ترانتينو الذى اصطحب معه زوجته دانيلا، كذلك خطفت مارجوت روبى الانظار بمجرد ظهورها، وما لفت الانظار هو تغيب النجم براد بيت عن حضور العرض.

يذكر أن تدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.



قبل العرض (2)



قبل بدء عرض الفيلم



قبل العرض

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مارجوت روبي



قبل بدء عرض الفيلم



قبل العرض



قبل العرض



مارجوت روبي



كونتن و زوجته



قبل بدء عرض الفيلم