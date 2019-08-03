شكرا لقرائتكم خبر عن سامية حبيب رئيساً للجنة تحكيم المسابقة الثانية بالمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز الدكتورة سامية حبيب أستاذ النقد بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الثانية بالمهرجان، التى تتكون من الدكتور والمخرج جمال ياقوت والكاتب أيمن سلامة ومهندس الديكور محمد الغرباوى والموسيقار هيثم الخميسى والمخرج إسلام إمام.

وتضم المسابقة الثانية المسرحيات التى تنتجها المؤسسات والأفراد كنشاط فنى مثل عروض الجامعات والمعاهد العليا وعروض وزارة الشباب ومسرح الشركات والبنوك والفنادق والفرق المستقلة والحرة بكل أنواعها بالإضافة للمسرح الكنسى والتجارب النوعية ونوادى المسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويخصص لهذه المسابقة جوائز يبلغ عددها 13 جائزة موزعة علي جميع عناصر العمل المسرحي وتبلغ قيمتها الإجمالية 190 ألف جنيه.



لجنة تحكيم المسابقة الثانية بالمهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومى للمسرح المصرى يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للوطن.

الدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، تضم فى لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة، ففى مجال الناقد تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبد القوى، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.