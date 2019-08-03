خاص| أحمد زاهر وهيثم سعيد يشاركان في مسلسل لبناني تركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أكد المطرب هيثم سعيد أنه يخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل إنتاج لبناني تركي، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل، بناءً على توجيهات الجهة المنتجة.
وقال هيثم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه انتهى من تصوير ما يقرب من 50% بدوره في العمل، لافتًا إلى أنه مسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات الـ60 حلقة، كل 4 حلقات منفصلة عن باقي الحلقات الأخرى.
وتابع أن المسلسل يشارك فيه عدد كبير من الممثلين السوريين والأتراك واللبنانين والخليجيين، ومن مصر (هيثم سعيد وأحمد زاهر).
وأشار إلى أنها تجربة جديدة عليه ومختلفة، وخطوة مستقبلية له في عالم التمثيل أن يحتك بتجارب وممثلين من بلاد مختلفة.
وأضاف أنه كان من المفترض مشاركة الفنان ماجد المصري في بطولة العمل لكنه اعتذر للجهة المنتجة.
ويستعد هيثم سعيد لطرح ألبومه الغنائي الجديد "30 يوم" في شهر سبتمبر المقبل.
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