أصالة توجه رسالة للمطرب السعودي عبد المجيد عبد الله في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرصت الفنانة أصالة نصري على تهنئة المطرب السعودي عبدالمجيد عبد الله؛ احتفالاً بعيد ميلاده. ونشرت أصالة صورة له عبر حسابها على "تويتر" وعلقت: "كل سنة وأنت بخير وبصحة وبعافية يا طيب القلب، عبد المجيد عبد الله". أصالة نصري تستعد، خلال الأيام القادمة، لطرح ألبومها الجديد "في قربك"، كما تستعد لإحياء حفل غنائي في لندن منتصف شهر أغسطس المقبل، على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى، كما أيضًا تشارك كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 2" المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

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