صور وفيديو| "عاوز حد زيه في حياتي.. خالد الصاوي "تريند" تويتر بسبب شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تسببت الطريقة الكوميدية التي احتفل بها خالد الصاوي بعيد ميلاد شقيقته "دوللي"، أمس الجمعة، في دخوله قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

وظهر خلال الفيديو وهو يرقص ويغني "انزل يا جميل في الساحة"، بصحبة شقيقته، وبجانبهما تورتة عيد الميلاد، وعلق في الفيديو قائلًا: "بمناسبة عيد ميلاد أختي اللي أصغر مني بـ15 سنة، هغني لها أغنية من الزمن الجميل".

وتنوعت التعليقات بين "روقان" خالد الصاوي، ومطالبة أشخاص له بحضور عيد ميلادهم.

وكتب له حساب يدعى أفندنيا: "خالد الصاوي جميل جدًا.. يسعد صباح الطيبين".

وكتب "محمد علي: "خلاص بقيتو كلكم محتاجين خالد الصاوي في حياتكم، نعدم بقية الرجالة على أساس إنكم كلكم زبيدة ثروت".

وعلق محمد كمال: "خالد الصاوي فنان محترم".

وكتبت سحر متولي: "راجل مزاج كده وفرفوش وممثل عظيم".

وعلق أحمد مبروك ساخرا: "ربع روقانك بس يا عم خالد والله".

وعلقت ساندي عطا الله: "وفجأة مصر كلها بقت عايزة خالد الصاوي في حياتها".

وكتب حساب يدعى نجم: "يا عم خالد إنت رايق".

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وعلق أبو إسلام المصري: "الطبيعي التلقائي خالد الصاوي بيحتفل بعيد ميلاد أخته مسخرة".

وقال حساب يدعى "عمر": "أنا بحب خالد الصاوي".

وكتب حساب يدعى "المستشار": "البنات اتجنت ولا ايه كله على الهاشتاج بتاع خالد الصاوي عايزة حد زي خالد الصاوي في حياتي، طب ما تلفي في حياتك كده ممكن تلاقي مليون خالد الصاوي بس إنتي مش واخده بالك، أو إنتي معندكيش الفعل اللي يقابله رد فعل زي بتاع خالد".

وعلق خالد عز: "خالد الصاوي محتاج حد زيك كده اليومين الجابين دول".

وكتب إسلام: "واحد زي خالد الصاوي دا ف حيااتي ويبقى فل ع الدنيا، عظمة والله".

وعلق إسلام أيمن: "أنا عايز حد زي خالد الصاوي في حياتي يوم عيد ميلادي كده".

فيما رد عليه أحمد خليفة: "وليه تجيب خالد الصاوي لما ممكن تطلع خالد الصاوي اللي جواك".

ووجه له أحمد المنسي رسالة: "يا جدع كنت بحترمك جدا والله، بس بعد اللي حصل ده بحترمك أكتر يا صاوي".

وكتب محمود عبد الصبور: "احنا محتاجين حد زي خالد الصاوي في حياتنا يا جماعة".

وكتب أحمد مجدي: "أنا عيد ميلادي بكرة ٤ أغسطس لازم تيجي يا خالد الصاوي تحتفل معايا".