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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان رامي جمال عن حزنه الشديد لتعرض مكتبه الجديد للتدمير بشكل كامل، لحدوث ماس كهربائي، وبعد تمكنه من السيطرة على الأمر، فوجئ بتعرض المكتب للغرق.
وقال رامي، في تصريحات لمصراوي: "الحمد الله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، المكتب كان لسه جديد وكل حاجة فيه تدمرت ولن تصلح مرة ثانية".
وتابع: "أصبت بحالة من الذهول، عندما رأيت المكتب يغرق، خاصة أن محتوياته لم تستخدم بعد، وحتى الآن لا أعرف سبب ما حدث في المكتب، ولا سبب الماس الكهربائي".
وأوضح رامي: "لم أتقدم ببلاغ للشرطة، فالأمر كله قضاء الله وقدره وأنا مؤمن بهما،
وعن اعتباره أن الكارثة ناتجة عن الحسد عبر حسابه على انستجرام قال:" الحسد مذكور، وأرجو من الله أن يُبعد عنا الحسد ويحفظنا من".
آخر ألبومات رامي جمال "ليالينا" في صيف 2018، وضم 17 أغنية منها "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فوق"، و"مفيش منها"، و"راح لحاله"، و"لولا"..
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| أول تعليق من رامي جمال بعد تدمير مكتبه.. ماس كهربائي وغرق محتوياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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