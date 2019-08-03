"فقد وظيفته الحكومية خلال الحرب وقدم فيلمًا وحيدًا واعتزل لشعوره بالإهانة".. حكايات سيد عزمي "بقلظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يعد الفنان سيد عزمي الذي تحل ذكرى ميلاده الـ84، اليوم السبت، أحد الفنانين المهمين في تاريخ الدراما المصرية، رغم أنه لم يلقَ التكريم والاحتفاء اللائقين به.

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات والحكايات عنه:

- ولد عزمي في 3 أغسطس 1935، في حي الحلمية.

- تخرج في كلية حقوق جامعة عين شمس 1958.

- عمل ممثلًا لفترة في حياته، حتى تم تعيينه في مسرح التليفزيون عام 1961.

- انضم للجيش خلال فترة الحرب منذ عام 1967 حتى 1973.

- حسب الكاتب بلال فضل، في برنامج الموهوبون في الأرض، فإنه فُصل من عمله خلال وجوده في الجيش، لعدم علمه باللوائح، إذ لم يقدم طلب حفظ وظيفة.

- بعد الحرب، عمل بشهادته في الإدارة القانونية في وزارة الداخلية.

- أعاده الكاتب الكبير يوسف السباعي إلى التليفزيون مرة أخرى عام 1974، وعمل بهيئة ثقافة الطفل وقدم الكثير من المسرحيات والأغاني للأطفال.

- يعد النجاح الجماهيري الأول له من خلال شخصية "بقلظ" مع "ماما نجوى"، فقد كان صوته مشهورا، ولكن صورته لما تكن معروفة للجمهور، وقال عزمي في حوار قديم له، إنه استلهم صوت هذه الشخصية من رجل يعرفه.

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- لأن طموحه كان أكبر من شهرته من خلال شخصية بلقظ، بدأ في العمل بعض المسلسلات من خلال أدوار صغيرة مثل حكاية ميزو "1977" وأبنائي الأعزاء شكرا "1979".

- بدات رحلته مع أسامة انور عكاشة في مسلسل أبواب المدينة "1981" ظلت مستمرة حتى مسلسل المصراوية.

- أوضح بلال فضل في برنامجه أيضا أن أجر سيد عزمي في التيلفزيون كان 18 جنيها في الشهر، رغم شهرته التي حققها من خلال البرنامج ثم في المسلسلات التي قدمها، وكان البرنامج يتسبب في اعتذاره عن المسلسلات التي تصور في الخليج، ما دفعه للاستقالة، وتدخل القائمون على ماسبيرو وأعادوه للعمل بعد تعديل الراتب، وتوقف بعدها بـ4 سنوات.

- لم يشارك إلا في فيلم واحد فقط هو "إنذار بالطاعة" من خلال شخصية سيد والدة الفنانة ليلى علوي.

- ومن أبرز أعماله في التليفزيون "ليالي الحلمية، رأفت الهجان، أرابيسك، خالتي صفية والدير، أبو العلا، الزيني بركات، أهالينا، الحاوي، الوسية، الحب وأشياء أخرى".

- حسب بلال فضل فإن إدمانه المفرط للتدخين تسبب في إصابته بورم في الغشاء المغطي للرئة، ورقد في المستشفى وكان حزينا لعدم سؤال أحد عليه إلا سيد عبدالكريم وأسامة انور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ، وبعد انتشار الأمر تدخلت النقابة ودفعت قسطين من مصروفات المستشفى.

- عاد للعمل مرة أخرى، وقدم مسلسلات مثل العندليب و حدائق الشيطان والمصراوية، وآخر أعماله كان مسلسل "حكايات وبنعيشها".

- إعلان اعتزله الفن في 2010، بعد أن جاء له "ريجسير" يقدم له دورا في ورقتين، دون أن يرسل له السيناريو، وهو ما اعتبره إهانه له ولتاريخه، فرفض.

- يروي بلال فضل أن عزمي عاد للمستشفى مرة أخرى، ولم يشكر إلا اثنين هما نجوى إبراهيم، ونجلاء فتحي، التي اهتمت به وأرسلت له شيكا رغم أنه لم يجعهما أي عمل، في حين كان لائما على عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد السقا، كما شكر أحمد حلمي على اهتمامه، بعد إرساله له سيناريو مطب صناعي، لكنه رأى أن الدور صغير.

- توفي سيد عزمي في 2 نوفمبر 2011، بعد وفاة صديقه أسامة أنور عكاشة بعام ونصف.