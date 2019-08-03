راغب علامة يعلن عن حفله في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن المطرب اللبناني راغب علامة عن استعداده لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان، ومن المقرر إقامته يوم 30 أغسطس الجاري.

ونشر "راغب" صورة للبوستر الدعائي للحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "لا يمكن أن أنتظر لرؤيتك جميعًا قريبًا في 30 أغسطس".

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنيته الجديدة "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.