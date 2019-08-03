صورة| إنجي علاء تكشف عن بوستر جديد غير رسمي لـ"بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

كشفت إنجي علاء، مؤلفة مسلسل "بلا دليل" عن بوستر جديد غير رسمي للعمل، الذي انطلق تصويره منذ أيام، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، والمقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

ونشرت إنجى، البوستر عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "شكرًا جدًا على التصميم ده لمسلسل بلا دليل (تصميم غير رسمي)، تشويق، غموض، إثارة".

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وعمر الشناوي وأحمد كرارة واسلام جمال وديانا هشام ومها نصار وهاجر الشرنوبي والطفلة ريماس والعديد من الفنانين، ومن تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفي، ومن إنتاج سينرجي.