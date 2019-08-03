تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، فريق فلسفة لتقديم العرض المسرحي "المساعيد"، وذلك يوم الأثنين الموافق 26 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

العرض يوجه رسالة إلي الجمهور بأن المخترعات العلميَّـة علي الرغم من حلها للكثير من المشكلات، إلا أنها خلقت في المقابل مشكلات أكبر تحتاج إلي حلول، ومن هنا تأتي فكرة المسرحية التي تدور حول علماء يسعون إلى خلق إنسان جديد يكون قدوة للبشر لإصلاح الأرض من الفساد.

"المساعيد" بطولة أحمد صلاح، أيمن سعودى، محمد إبراهيم، باسم حسين، سيد دويدار، حسام البدرى، ساهر ساهر، آية جمال، محمد ياسين، آية محمد، تأليف درويش الأسيوطي، إعداد وإخراج هاني مهران. حلها للكثير من المشكلات، إلا أنها خلقت في المقابل مشكلات أكبر تحتاج إلي حلول، ومن هنا تأتي فكرة المسرحية التي تدور حول علماء يسعون إلى خلق إنسان جديد يكون قدوة للبشر لإصلاح الأرض من الفساد."المساعيد" بطولة أحمد صلاح، أيمن سعودى، محمد إبراهيم، باسم حسين، سيد دويدار، حسام البدرى، ساهر ساهر، آية جمال، محمد ياسين، آية محمد، تأليف درويش الأسيوطي، إعداد وإخراج هاني مهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المساعيد" عرض مسرحي على خشبة ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.