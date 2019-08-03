هشام خرما يحيي حفلًا موسيقيًا في مهرجان القلعة

يحيي الموسيقار هشام خرما، حفلًا موسيقيًا ضخمًا في القاهرة، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان القلعة الموسيقى، وعلى مسرح محكى قلعة صلاح الدين، فى تمام الثامنةمساء يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس.
ويشار إلى أن "خرما" اشتهر بعروضه الموسيقية في دار الأوبرا المصرية وألبومه اليقين الذي تم إطلاقهعام 2016. كان أول إصدار رسمي لخرما هو "الرحلة الأولى" مع فيرجين ميجا ستورز. في عام 2015، تم اختيار هشام خرما من قبل سوني ميوزيك لتمثيل مصر بجانب كان اتيلا وياني الفائز بجائزة جرامي في منصة "أرابيسك" الدولية.
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