اتهامات قديمة بسرقة الألحان تعكر نجاح ألبوم رامي صبري

أثار اتهام المطرب رامي صبري بالسرقة، بعد نجاح ألبومه الجديد"فارق معاك"، جدلًا كبيرًا بين جمهوره، خاصة وأن تلك الواقعة ليست الأولي من نوعها، فقد سبق أن ارتبط اسمه باتهامات شبيهة، في أكثر من أغنية من ألبوم "الراجل" الذي طرحه قبل عامين.





تعكر نجاح ألبوم رامي صبري الجديد، بعد اتهام المطرب هيثم سعيد له بسرقة لحن أغنيته "تاني"، التي طرحها عام 2011، واستغله في أغنية "بتاع

بنات"، وعلي الرغم أن هيثم اتخذ الأمر من جانب ساخر إلا أنه انتشر وأثار جدلًا كبيرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد إلى ذكريات الجمهور الاتهامات السابقة التي تعرض لها الأول من قبل.

اتُهم رامي صبري قبل ذلك بسرقة لحن أغنية "أنا بنسى نفسي"، والتي طرحها عام 2017 ضمن ألبوم "الراجل"، من أغنية "قلت

إيه" لهيفاء وهبي، وأيضًا أغنية "غالي" من نفس الألبوم، والتي تشابه لحنها مع أغنية "c'est la vie" للشاب خالد، وأخيرًا لحن أغنية "حب عمري"، والذي يتشابه كثيرًا مع أغنية "اللي اختاروا قلبي" للمطرب محمد حماقي.





يذكر أن ألبوم رامي صبري الجديد "فارق معاك"، الذي طرحه قبل ثلاثة أيام، عبر القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز المنتجة، يضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، قولت اللي عندي، هو في كده، بقابل ناس، أنا بعترفلك، صعبان عليا، وعجبي، حكاية حبنا، بتهتمي، فارق معاك".