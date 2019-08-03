نجح المطرب السوري ناصيف زيتون، في كسر حاجز المليون الثاني، بأحدث أغانيه المصورة "وصلك خبر"، محققًا "2,018,534 "، وذلك بعد مرور 24 ساعة علي طرحها عبر قناتهالرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن أغنية "وصلك خبر"، من كلمات إيفان نصوح، ألحان سليم سلامة، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس.
جدير بالذكر أن أغنية "وصلك خبر"، تأتي ضمن الألبوم الجديد لناصيف زيتون، حيث أصدر منه قبل ذلك ثلاث أغان أخري، وهي "أنا معك، تكه، وكل يوم بحبك".
شاهد الكليب من هنا...
كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. دموع ناصيف زيتون في "وصلك خبر" تصل به إلى 2 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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