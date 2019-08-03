في 24 ساعة.. دموع ناصيف زيتون في "وصلك خبر" تصل به إلى 2 مليون مشاهدة

نجح المطرب السوري ناصيف زيتون، في كسر حاجز المليون الثاني، بأحدث أغانيه المصورة "وصلك خبر"، محققًا "2,018,534 "، وذلك بعد مرور 24 ساعة علي طرحها عبر قناته

الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلى أن أغنية "وصلك خبر"، من كلمات إيفان نصوح، ألحان سليم سلامة، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس.

جدير بالذكر أن أغنية "وصلك خبر"، تأتي ضمن الألبوم الجديد لناصيف زيتون، حيث أصدر منه قبل ذلك ثلاث أغان أخري، وهي "أنا معك، تكه، وكل يوم بحبك".

شاهد الكليب من هنا...



