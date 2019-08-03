الليلة.. وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لـ وفاء الكيلاني في "تخاريف"

يُطل المطرب وائل كفوري، في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، الذي يُعرض على MBC مصر "الليلة" في تمام

الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن لا يتحدث وائل كفوري عن فنه وحياته الشخصيّة

فحسب، بل يتوقف أيضاً عند تفاصيل يتناولها للمرّة الأولى في حوار تلفزيوني أو صحفي.

ويجيب وائل على الأسئلة الافتراضية الكثيرة للبرنامج والتي تكشف جوانب مُختلفة من شخصيته.

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