يُطل المطرب وائل كفوري، في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، الذي يُعرض على MBC مصر "الليلة" في تمامالساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن لا يتحدث وائل كفوري عن فنه وحياته الشخصيّةفحسب، بل يتوقف أيضاً عند تفاصيل يتناولها للمرّة الأولى في حوار تلفزيوني أو صحفي.
ويجيب وائل على الأسئلة الافتراضية الكثيرة للبرنامج والتي تكشف جوانب مُختلفة من شخصيته.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لـ وفاء الكيلاني في "تخاريف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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