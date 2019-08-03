غدًا.. هاني شاكر ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس" على النهار

يحل المطرب الكبير هاني شاكر، ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مساء غد الأحد، وذلك في سهرة فنية خاصة ومتميزة تتخللها غناء بإقامته أجمل أغاني النجم الكبير القديمة والحديثة.
ومن المقرر أن تتناول الحلقة الكشف عن العديد حول أسرار خاصةفي حياة أمير الغناء العربي ونشأته وأبرز المحطات الفنية في حياته.
يذكر أنه كان أمير الغناء العربي هاني شاكر درس الموسيقى في معهد (الكونسرفتوار)، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفالبالتليفزيون المصري، ثم سطع نجمه من خلال غنائه لملحنين كبار.
استطاع هاني أن ينوّع في أدائه مجددًا أعماله، حتى تمكن في فترة وجيزة أن يلقب بأمير الغناء العربي، حيث حققت ألبوماته نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء الوطن العربي، أبرزها: (كده برضه يا قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، الحلم الجميل، جرحي أنا، وياريتني).
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