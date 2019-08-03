مطرب الليل "أحمد كامل" يلتقي جمهور الساقية ثالث أيام عيد الأضحى

يستعد المطرب الشاب أحمد كامل الشهير بـ "مطرب الليل"، لإحياء حفل غنائي كبير بساقية الصاوي، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 13 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشدو أحمد كامل خلال الحفل بأشهر أغانيه التي تتميز بلون مختلف يحبه الجمهور ويتفاعل معه، منها "مبقتش أخاف من الليل، كان في طفل، كانسر، ياليل، متزعليش، عارف، يا أنا".

يذكر أن برنامج حفلات عيد الأضحي المبارك في ساقية عبد المنعم الصاوي يتضمن أيضًا، حفلا لفريق "بلاك تيما"، يوم 14 أغسطس الموافق رابع أيام العيد، وأمسية شعرية متميزة يقدمها الشاعر "عمرو حسن" في قاعة النهر يوم 17 أغسطس. خلال الحفل بأشهر أغانيه التي تتميز بلون مختلف يحبه الجمهور ويتفاعل معه، منها "مبقتش أخاف من الليل، كان في طفل، كانسر، ياليل، متزعليش، عارف، يا أنا".يذكر أن برنامج حفلات عيد الأضحي المبارك في ساقية عبد المنعم الصاوي يتضمن أيضًا، حفلا لفريق "بلاك تيما"، يوم 14 أغسطس الموافق رابع أيام العيد، وأمسية شعرية متميزة يقدمها الشاعر "عمرو حسن" في قاعة النهر يوم 17 أغسطس.

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