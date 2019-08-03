شاهد .. لأول مرة فارسات سعوديات يشاركن في عروض ” فرسان عكاظ “

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 03:50 مساءً - شارك عدد من الفارسات السعوديات ولأول مرة في عروض ” فرسان عكاظ ” ضمن فعاليات ” سوق عكاظ ” إلى جانب الفرسان بمدينة الطائف .

وبحسب صحيفة ” سبق ” المحلية إنه تم تقديم هذه العروض في ثاني أيام فعاليات سوق عكاظ .. وقدمت الفارسات عروضا مذهلة نالت استحسان وإعجاب الحاضرين .

وأقيمت عروض ” فرسان عكاظ ” على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة ثلاثين فارسا وفارسة بمختلف الدول المشاركة بسوق عكاظ .

Advertisements