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كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 03:50 مساءً - شارك عدد من الفارسات السعوديات ولأول مرة في عروض ” فرسان عكاظ ” ضمن فعاليات ” سوق عكاظ ” إلى جانب الفرسان بمدينة الطائف .
وبحسب صحيفة ” سبق ” المحلية إنه تم تقديم هذه العروض في ثاني أيام فعاليات سوق عكاظ .. وقدمت الفارسات عروضا مذهلة نالت استحسان وإعجاب الحاضرين .
وأقيمت عروض ” فرسان عكاظ ” على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة ثلاثين فارسا وفارسة بمختلف الدول المشاركة بسوق عكاظ .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لأول مرة فارسات سعوديات يشاركن في عروض ” فرسان عكاظ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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