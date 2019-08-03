خاص- يارا “ربحت المليون”.. وماذا بعد “شو بدو”؟

متسلحة بصوتها العذب وخامتها المميّزة، دخلت النجمة يارا عالم الفن والغناء، فأثبتت من خلال أعمالها المتنوعة أنها رقما صعبا في هذا المجال المكتظّ، وتفوّقت على العديد من النجوم، فباتت فنانة لبنانية عربية شاملة، وصلت أعمالها إلى كافة أنحاء العالم العربي، وبات لها جمهور كبير ينتظر جديدها بفارغ الصبر.

لم تبخل يارا يومًا على جمهورها بالأغنيات والفيديو كليبات، وفي كل مرة تطرح عملاً جديدًا، تأسر من خلاله القلوب، ليظن البعض أنها لن تطرح أجمل منه، فتفاجئ يارا المتابعين بعد ذلك بأعمال جديدة أقوى وأكثر جمالاً.

إلى جانب أغنياتها المميزة والتي تدخل قلوب المستمعين بسهولة، فإن يارا فنانة متواضعة قريبة من القلب، تتواصل مع جمهورها بشكل دائم، وتتشارك أجمل اللحظات مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيترك المتابعون تعليقات يعبرون فيها عن حبهم الكبير لها ولكافة أعمالها.

محبة جمهور يارا تُرجمت في حصولها على مليون متابع على قناتها الخاصة عبر موقع “يوتيوب”، وهذا أمر ليس من السهل أن يحصل عليه أي نجم، نظرا للدقة التي يتبعها الموقع في هذا الخصوص، حيث لا مكان للمتابعين المزيفين.

وبعد حصول يارا على مليون متابع على “يوتيوب”، كرّمتها الأخيرة بالتعاون مع شركة Music Is My Life، اذ اجتمع يوم أمس في مقر شركة الانتاج عدد كبير من الصحافيين الذين وثّقوا لحظة تكريم يارا والمفاجأة التي كانت بانتظارها.

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موقع “الخليج 365” كان أول الحاضرين في هذا التكريم، وكان لنا حديثًا خاصا مع نجمة الجماهير المحبوبة والمتواضعة يارا، التي عبّرت عن سعادتها بتحقيق قناتها على “يوتيوب” المليون متابع، فهي انتظرت طويلاً الوصول الى هذا الرقم المميز، شاكرة جمهورها ومتابعيها الذين أوصلوها الى هذا الرقم.

وبما أن فيديو كليب أغنية “شو بدو” الذي طرحته يارا مؤخرا، تحت إشراف المخرج ريشا سركيس، كان السبب الأساسي بتحقيق يارا هذا الرقم على يوتيوب، لذا كان لا بد منا أن نسألها عن هذا العمل الذي أجمع العديد من النقاد والصحافيين والفنانين على تميّزه وعلى الفكرة الجديدة والعفوية التي ظهر بها. من هنا، أشارت يارا الى أن هذا الكليب هو أجمل ما طرحته منذ بداياتها الفنية، اذ تميّز بالعفوية والطبيعية والبساطة، كما أن وجود الملحن طارق أبوجودة والاعلامي هشام حداد فيه أضاف أجواء مميزة، فهشام إنسان مرح وعفوي وأضاف “هضامته” على الكليب، بحسب تعبيرها، وبالتالي كان العمل بشكل عام ناجحًا جدًا وتمكن من الوصول الى عدد كبير من المشاهدين.

الى ذلك، فقد اعتبرت يارا أن النجاح الباهر الذي حققه كليب “شو بدو” يحمّلها مسؤولية كبيرة لما ستقدمه لاحقا، كاشفة في حديثها لموقع “الخليج 365” أنها في صدد التحضير لعملين مقبلين، الأول عبارة عن أغنية منفردة باللهجة اللبنانية، من ألحان طارق ابو جودة. أما العمل الثاني فسيكون عبارة عن “ديو” باللهجة اللبنانية أيضًا، لكن يارا لم تكشف تفاصيله، الا انه من المتوقع أن يكون عملاً ضخمًا وناجحًا.

وعلى صعيد الحفلات والمهرجانات، ستحيي الفنانة يارا اليوم حفلاً في ضهورشوير، كما تستعد لإحياء حفلا مشتركًا مع النجم السوري ناصيف زيتون، في فندق الـ Four Seasons في بيروت، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مشيرة الى أنهما صوّرا الإعلان الخاص بهذا الحفل يوم أمس، واعدة الجمهور بأنه سيكون حفلاً مميزًا سيقدّمان فيه أجمل وأجدد الأغنيات. الى ذلك، ستفتتح يارا أيضا مهرجانات اهمج في 15 آب المقبل.

وفي الختام، وجّهت النجمة المتألقة يارا تحية لموقع “الخليج 365” ولرئيسته الاعلامية باتريسيا هاشم، حيث عبّرت عن حبها الكبير لموقعنا، شاكرة المتابعة الدائمة لكافة أعمالها والمواكبة المميزة لكل جديد تقدّمه.