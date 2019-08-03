“الوطنية للصحافة” تحيل رئيس “دار الهلال” بمصر للتحقيق

جدة - عمرو شويل القاهرة - صحف ووكالات - الخليج 365

رفضت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم السبت، وبإجماع الأصوات، استقالة مجدي محمد محمود سبلة، وقررت عزله من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وإحالته للتحقيق في المخالفات المنسوبة.

يأتي ذلك على خلفية تحقيق لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في واقعة نشر عنوان غير لائق على موقع بوابة الهلال، الصادرة عن مؤسسة دار الهلال.

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وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، للتحقيق مع رئيس “دار الهلال”.

وتم عرض نتيجة التحقيق على الهيئة، في ضوء الملف الوارد من مؤسسة دار الهلال بشأن المخالفات الجسيمة التي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية بالمؤسسة.

كما تم تكليف محمد عبد الحميد يونس للقيام بمهام مدير عام مؤسسة دار الهلال، وتسيير أعمالها مالياً وإدارياً، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة.