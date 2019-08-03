شكرا لقرائتكم خبر عن "ملك الكوميديا".. هنيدى ينشر صورة له بقبعة فى أحدث ظهور له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد النجم الكوميدى محمد هنيدى خارج مصر لانشغاله حالياً بتقديم أول تجربة استاند أب كوميدى له، فى سبتمبر المقبل، ويعقد جلسات عمل للوقوف على تفصيل العمل هناك قبل انطلاقه، وتكون الجولة من أمريكا وكندا وأستراليا فهى الدول الأولى التى ستحتضن العرض، ونشر هنيدي صورة له وظهر فيها بنظارة شمس وقبعة عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكان السبب وراء خروج فيلم "كينج سايز" من موسم عيد الأضحى السينمائي يرجع إلى انشغال محمد هنيدى بمسرحيته "3 أيام في الساحل"، حيث لم يتمكن من تصوير الكثير من مشاهد الفيلم، ولضيق الوقت قرّر صناع الفيلم تأجيله وإخراجه من هذا الموسم.
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