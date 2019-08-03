شكرا لقرائتكم خبر عن "للمرة الثالثة" الجمهور يفاجئ إنجى علاء ويقدم لها بوستر خيالى لمسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل الكاتبة والمؤلفة إنجى علاء بشكل شبه يومى مع المتابعين، وتحرص دائماً على تقديم أعمال تجمع فيها بين التشويق، الغموض والإختلاف الأمر الذى يجعل أغلب أعمالها تحظى بإعجاب وتأييد الجمهور.
ومن لحظة إعلانها عن الإنتهاء من كتابة المسلسل كاملاً والبدء فى تصوير العمل، زاد إهتمام الجمهور بالعمل ومحاولة تشجيعها والتفاعل معها بطريقتهم الخاصة، جاء ذلك فى بوستر صممه أحد المتابعين لها والذى يعتبر البوستر غير رسمى الأول الذى تتلقاه إنجى من المتابعين.
ومن بعد نشر هذا البوستر على حسابها الشخصى انستجرام زاد حماس الجمهور وأرسل إليها متابع آخر بوستر جديد واليوم تم إرسال البوستر غير الرسمى الثالث لمسلسل بلا دليل.
يذكر أنه من المقرر عرض المسلسل فى شهر أكتوبر المقبل، وهو من بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، أشرف زكى، إسلام جمال، ديانا هشام وغيرهم من تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفى.
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