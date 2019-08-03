شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسالة أصالة لابنتها "شام" فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة أصالة بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبى ووجهت لها كلمات لتعبر عن حبها الشديد لها وأنها ملكتها ومصدر بهجتها وسعادتها فى الحياة بشكل عام.

ونشرت أصالة صورة لـ شام عبر موقع الصور والفيديوهات، وكتبت: "أنتِ دليلي للنّقاء أنتِ مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السّبب الأكبر لنجاحي أنتِ روحي، أنتِ عيناي الّتي أرى بهما أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكلّ أبنائي".

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وتابعت: "أنتِ الدّليل لي، أنتِ عنوان أملي وأنتِ غدي كلّ عام تكبرين فيه يكبر كلّ ما ذكرت ويتجدّد لولاكِ ماكنتُ أنا، أنا كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة وحين أراكِ أرى من خلالك عمري".

وأضافت: "يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ أنتِ الشّام وأنتِ شجري وأنتِ أجمل وردة رأتها عيني وأنتِ زهرتي الّتي تحلو وتتفتّح وتملأ حياتي عطراً وجمالاً كلّ عام وأنتِ بألف خير يا كلّ الخير".

يشار إلى أن أصالة ستظهر ضيف شرف لأول مرة وممثله فى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى ، وأحمد داوود وكريم قاسم، وأخرون من النجوم للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويحتفل صناع العمل بعرض خاص بإحدى المولات التجارية بحضور أبطاله يوم الأربعاء المقبل.