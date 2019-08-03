شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون جنيه يحققها فيلم "الفيل الأزرق 2" لكريم عبد العزيز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح جماهيرى وأرقام قياسية حققها فيلم "الفيل الأزرق 2" فى شباك التذاكر، بطولة النجم كريم عبد العزيز، حيث حقق ليلة أمس الجمعة 4,555,963، لتصبح إيرادات الفيلم 33,494,942، وتفترب الايرادات من 35 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط، ومن المتوقع أن تتزايد إيرادات الفيلم خلال الأيام المقبلة نظرا لعرضه فى منافسات عيد الأضحى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

يشار إلى أن فيلم "الفيل الازرق2" يعرض حاليا فى دور السينما بدولة الإمارات والأردن ولبنان والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر.