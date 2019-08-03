شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى خاطر ومحمد أنور فى حمام سباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نجم مسرح مصر مصطفى خاطر على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة برفقة الفنان محمد أنور ومجموعة من الأصدقاء من داخل حمام السباحة أثناء قضاء عطلتهم الصيفية.

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من ناحية أخرى يستعد خاطر لفيلم جديد من إخراج سامح عبد العزيز ويحمل عنوان "خالد ابن الوليد"، ويشارك فى بطولته الفنان على ربيع والفنان كريم عفيفى والفنان محمد عبد الرحمن، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقى فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينه أماكن التصوير، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.

مصطفى خاطر شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "طلقة حظ" وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، هو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.











