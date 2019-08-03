تامر حسني يطلب رقم هاتف فتاة .. ما قصتها ؟

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 02:52 مساءً - نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لطفلة تمسك بهاتف محمول معتقدة أن تامر حسني هو من يحدثها .
وعندما تكتشف أن ذلك ليس حقيقيا تبكي بشدة وظلت تبكي لعدم قدرتها على الاتصال به .
وتحاول أسرتها إيهامها بأن حسني هو من يتحدث معها وليس شخصا آخر .
وكتب تامر في تعليقه على الفيديو عبر خاصية الاستوري : ” اللي يعرف يجيبلي رقمها هكلمها بجد وبلاش تضحكوا عليها وتخلوا حد يكلمها ويعمل نفسه أنا .. حبيبة قلبي متأثرة هاتولي رقمها ” .
وأشاد الكثيرون بموقف تامر حسني وعلاقته ومواقفه الطيبة مع جمهوره ومحبيه سواء في الحفلات أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي .
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