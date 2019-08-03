طبيبة نفسية تحذر من مشاهدة فيلم ” الفيل الأزرق 2 “

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 02:52 مساءً - حذرت الطبيبة ” منى يسري ” استشاري الطب النفسي خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي على موقع ” فيس بوك ” من مشاهدة الجزء الثاني من فيلم ” الفيل الأزرق 2 ” .

حيث أشارت إلى إنه قد يسبب للبعض مشاكل نفسية ونوبات فزع وذعر وأمراض القلق والتوتر .

ووكتبت قائلة : ” احذروا هذا الفيلم ليس بأي حال من الأحوال للأطفال تحت 18 سنة وممكن كمان يتسبب في مشاكل قلق وتوتر لمن فوق 18 سنة .. أعتقد أنه حتى سيزيد من زيارات الأطباء النفسيين في خلال من 6-12 شهر القادمين ” .

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وأضافت : ” ليه نحاول نقنع الناس إن فيه قوة خفية ممكن تتحكم فيهم أرجو تنبيه جميع الأهالي والشباب الحساسين .. اللهم بلغت ربنا يستر ” .

واتهم البعض هذه الطبيبة بالمبالغة وأنها تبحث عن الشهرة من خلال هذا التحذير غير المقنع .

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