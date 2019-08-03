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كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 02:52 مساءً - قررت النجمة يسرا كسر حالة العزلة التي فرضتها على نفسها بعد وفاة والدتها، وحضرت عزاء والدة صديقتها هالة صدقي، ويمثل هذا الظهور الأول ليسرا بعد صدمتها برحيل والدتها، إذ كانت تمكث طوال الفترة الماضية بمنزل والدتها معلنة حالة الحداد.
يسرا غابت عن حضور عزاء النجم الراحل فاروق الفيشاوي والذي أقيم منذ أيام عدة وأوقفت نشاطها الفني تمامًا بعد وفاة والدتها، إذ يؤكد المقربون منها أنها تعيش حالة من الصدمة والإكتئاب.
ولكن علاقة الصداقة القوية التي تجمعها بهالة صدقي دفعتها لترك المنزل والوقوف بجانب صديقتها والتي تعرفها منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وحرص عدد من النجوم حرصوا على تقديم واجب العزاء لهالة صدقي في رحيل والدتها ومنهم إلهام شاهين وعبير صبري وبوسي شلبي وسميحة أيوب وفيفي عبده وشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا يسرا تعيش حالة من الصدمة والإكتئاب وتغادر منزل والدتها للمرة الأولى بعد رحيلها.. ما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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