ممثلة لبنانية تدعو إلى حرق الفلسطينيين ب ” أفران هتلر”

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سهى قيقانو ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة تدين فيها تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان احتجاجا على على قرارات وزارة العمل اللبنانية ضمن خطة ” مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية ” .

ودعت سهى في تغريدتها إلى أن هذه التظاهرات تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية وإلى حرق الفلسطينيين في أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود .

مما أثار انتقادات شديدة ضدها واتهمها العديد من النشطاء والسياسيين بالعنصرية وطالبوها بالاعتذار في حين دعا آخرون لتقديمها للمحاكمة .

واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تغريدة قيقانو عنصرية فيما اعتبرها آخرون واقعية وعفوية وتعبر عن وجهة نظرها .

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وخرج الفنان ومقدم البرامج ” هشام حداد ” على تغريدة الممثلة سهى قيقانو متوجها بالكلام إلى وزير الخارجية جبران باسيل وقال : ” معاليك قالت إن أردنا شيئا منها يجب علينا التحدث مع حزبها .. أنت رئيس الحزب والمدام تطالب بدحرجة الرؤوس والحرق بأفران هتلر ” .

وأضاف : ” إن لم تكن هي تمثل حزبها .. تفضل وقم بإحالتها على المحكمة الحزبية كغيرها .. أو تكون موافقا ضمنيا على كلامها وشكرا ” .