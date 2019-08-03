محمد صلاح يهزم لوفرين في تنس الطاولة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على زميله الكرواتي ديان لوفرين، في لعبة تنس الطاولة، بعدما واصل صلاح تفوقه على مدار عدة أيام.

محمد صلاح نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عبر خاصية “استوري” فيديو يتهكم فيه على زميله لوفرين، قائلا: “لقد خسرت يا لوفرين.. تقبل الأمر ببساطة، لا تبك يا عزيزي، توقف عن البكاء”.

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نجم المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز على ديان لوفرين على مدار 3 أيام متتالية في لعبة تنس الطاولة.

يشار إلى أن محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في وقت سابق عن قائمة من 10 مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لعام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في الحفل المقرر يوم الاثنين 23 سبتمبر في ميلانو بإيطاليا.

كان صلاح قد شارك مع منتخب مصر ببطولة كأٍس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر في نسختها الـ 32 حيث خرجت مصر من دور الـ 16 بعد خسارة أمام منتخب أجنوب أفريقيا.