زينة لمخرج لبناني: لا أمتلك الكلمات الكافية لوصف كم الحب ‏الذي أحمله لك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية زينة، رسالة خاصة للمخرج اللبناني سعيد الماروق، بعد انتهاء تصوير دورها في فيلم “الفلوس”، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وقالت زينة في رسالتها: “نظرًا لانتهائي من ‏تصوير فيلمي الجديد، أود أن أعلن أنني شرفت بالعمل في فيلم لسعيد الماروق، لا أمتلك الكلمات الكافية لوصف كم الحب والاحترام ‏الذي أحمله لك، وأعلم أنه شعور متبادل بيننا”.‏

وأضافت: “دائمًا ما أقول أن هناك العديد من صُناع الأفلام الجيدين، ولكنك واحد من أعظم الصناع اليوم، لقد كنت مبهورة برؤيتك ‏العميقة وإبداعك في كل مشهد قمت به، لذلك فأنا محظوظة جدًا لكوني جزء من هذا العمل الفريد”.‏

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وتابعت: “دائمًا ما تفوقت على نفسك، لكونك شخص عطوف وماهر، وأنا لا أكاد أطيق الانتظار لمشاركة هذا العمل الذي أعتبره ‏تحفة فنية، مع جمهورنا، بحبك يا سعيد إنسانيًا ومهنيًا وأسريًا”.‏

وتعرضت زينة لبعض الانتقادات من قبل متابعيها بسبب كتابتها باللغة الإنجليزية وقال أحد متابعيها: “يا بنت الناس انتي كتباله بالانجليزي إحنا مالنا انتي بتجمليه كلميه في التليفون مش على حسابنا إحنا اكتبيلنا بالعربي.. ثانيا هو فرد بيحبك إحنا ملايين”.

وردت زينة، على تعليقه قائلة: “اتفقنا ووعد بعد كده كله بالعربي”.

فيلم “الفلوس”، “كل سنة وأنت طيب”، قبل تغيره، من بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.‏