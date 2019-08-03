أسرار شخصية لا تعرفها من قبل عن نجوم بوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ليس كل شيء مليء بالابهة والسحر في عالم النجوم والمشاهير، ومع ذلك، فإن البعض فقط هم من يمتلكون الشجاعة للتحدث عن الخلافات المحيطة بحياتهم الشخصية.

هنا، قمنا بتجميع قائمة من النجوم الذين صدموا العالم بكشف أسرارهم المظلمة والمدفونة في غياهب الذكريات، ومشاركتها بشكل علني، دون النظر إلى عواقب ذلك من سواء استحسان الجمهور أو انتقاده:

سوشميتا سين

روت الممثلة في السابق، أنها ضبطت صبي يبلغ من العمر 15 عامًا كا يقوم بلمسها بطريقة غير لائقة، تقول: “قبل ستة أشهر في حفل توزيع الجوائز، أساء صبي يبلغ من العمر 15 عامًا التصرف معي لأنه كان يعتقد أنني لن أدركه بسبب الحشد، لكن كان مخطئًا، أمسكت يده من خلفي وشعرت بالصدمة.

وأضافت: “لقد أدرك خطأه وقال آسف ووعدني بأن الأمر لن يحدث مرة أخرى، ولم أتخذ أي إجراء ضده لأنني فهمت أن الطفل البالغ من العمر 15 عامًا لم يدرس أن مثل هذه الأشياء تعتبر جريمة وليست تسلية “.

ديبيكا بادوكون

الممثلة الموهوبة صدمت معجبيها من خلال الحديث عن مرحلة عندما كانت تكافح الاكتئاب، وقالت “لقد تشاورت مع العديد من الأطباء النفسيين وكنت تحت العلاج لفترة طويلة من الزمن.

وفقًا للممثلة، فقد كشفت عن حالتها لأنها لا تريد لأي شخص آخر أن يمر بهذه المرحلة، بالاعتماد على تجربتها الخاصة.

شاما اسكندر

كشف الممثلة التلفزيونية الشهيرة عن معاناتها من اضطراب ثنائي القطب، وأكدت أنها حاولت الانتحار في مرحلة صعبة وعاطفية. لقد تحدثت عن شعورها باليأس والكآبة الشديدة خلال تلك المرحلة من الحياة.

سري ريدي

كانت ممثلة التيلجو قد صدمت الجمهور من خلال جرأتها على الأزياء بالأماكن العامة. وزعمت أنها حرمت من عضوية نقابة الفنانين السينمائيين بسبب ادعاءاتها حول التحرش الجنسي في السينما الهندية.

استمرت سري ريدي في الادعاء بأن الشركات الكبرى في صناعة الأفلام تستغل الممثلات، وتبتزهن في محاولة للإيقاع بهن جنسيًا.

كالكي كويتشلن

تعرض كالكي كويتشلن للاعتداء الجنسي في سن التاسعة، شاركت الممثلة، أنها تحدثت عن حادثة “غائبة” في حياتها، بحيث يمكن للوالدين أن يكونوا أكثر انفتاحًا حول “المعاملة الخاصة”، مع أطفالهم.

قالت كالكي إنها سمحت بحدوث سوء المعاملة لأنها لم تكن على دراية بما كان يحدث بالفعل، وأعربت عن أسفها لعدم ثقتها في التحدث مع والديها بشأن ذلك.

Advertisements

ريشا تشادا

وكشف ممثلة “عصابات واسيبور” أن الشره المرضي هو اضطراب شائع يصيب بوليوود وكانت هي أيضا ضحية له. “قيل لي إن علىّ زيادة الوزن، ثم إنقاص الوزن.

تقول “لقد انهرت تحت الضغط مثل كرة مدمرة أصابتني بسبب الشره المرضي اضطرابات الأكل، غالبًا ما يكون مصحوبًا بالشراهة عند تناول الطعام، فأنت تصبح غير صحي تمامًا وتصاب بنقص في التغذية النوم. لقد كرهت نفسي واكتسبت وزني بطريقة غريبة وشعرت بالفشل “.

شيترانجادا سينج

للتحضير لدورها في فيلم “إنكار” للمخرج سودهير ميشرا، ذكّرت تشيترانجادا ذكرياتها الشخصية بأنها تعرضت للتحرش الجنسي.

هريثيك روشان

كشف هريثيك أنه كان يعاني من مشاكل في التعثر جعلت طفولته صعبة، وقال الممثل إنه كان خائفًا من الاستيقاظ في الصباح حيث كان عليه مواجهة الناس والتحدث إليهم يوميًا. ونتيجة لذلك، تعرض للتخويف في المدرسة.

رانبير كابور

في مقابلة، سُئل رانبير عما إذا كان قد خدع شخصًا ما في الحب وقال: “نعم، بسبب النضج، ولدي خبرة، من الاستفادة من بعض الإغراءات، بدافع القسوة”. وأضاف: “أنت تدرك ذلك الآن، عندما تكبر وتقدره أكثر. أدركت ذلك الآن”.

ريشي كابور

في سيرته الذاتية، التي تحمل عنوان “ريشي كابور الغير خاضع للرقابة”، اعترف ريشي بأنه قد اشترى جائزة “فيلم فير” لأول مرة كأفضل ممثل عن فيلمه “بوبي”، مقابل 30.000 دولار.

قال الممثل المخضرم: “كنت في التاسعة والعشرين من عمري في ذلك الوقت، وأعاني منافسة بشدة عندما وعد شخص قابلته أنه يمكن أن يحصل على على جائزة إذا دفعت مبلغ 30، 000 دولار، ووافقت”.

أنوراغ كاشياب

كشف المخرج أنه تعرض للإيذاء الجنسي في طفولته عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا، في مقابلة، قال أنوراغ إنه كان صغيرًا جدًا في ذلك الوقت وكان المعتدي عليه يبلغ من العمر 22 عامًا، وعلى الرغم من أنه شعر بالمرارة من أجل الطفولة المؤلمة، إلا أنه قال إنه غفر للرجل

جوفيندا

اعترف جوفيندا نجم بوليوود الكبير بأنه اعتاد على إقامة علاقات خارج الزواج، ورفض الكشف عن أي تفاصيل وقال “لا ينبغي التحدث عن الأشياء في الحياة علنًا من الأفضل أن تظل سرية”.