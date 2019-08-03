شاهد.. شاهيد كابور مع زوجته على غلاف فوج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في مزيج مثالي من السحر الجمال، تصدر النجم الهندي الشهير شاهيد كابور، غلاف مجلة Vogue، برفقة زوجته الحسناء ميرا راجبوت، وذلك بعد أن جمعت بينهما قصة حب توجت بالزواج وطفلين جميلين هما ميشا وزين كابور.

بينما كانت شاهيد كابور يرتدي قميصًا أسود مزينًا بسترة مطرزة ، تجلس ميرا في الوسط بلباس أسود، ويدها تحت ذقنها، وقد شاركت ميرا الغلاف على على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram والذي حصل على أكثر من 78000 إعجاب في غضون 30 دقيقة ، من هؤلاء الممثلة جانفي كابور Janhvi Kapoor.

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وصفها أحد المعجبين بـ “أفضل ثنائي” في قسم التعليقات بينما ردت أخرى “صنع من أجل بعضهما البعض.” وقال أحدهم “أجمل زوجين”، وعلق آخر ، “خارج هذا العالم !!”

شوهد الزوجان يوم الجمعة 26 يوليو في صالة رياضية مع ابنتهما ميشا التي شوهدت وهي تحمل مظلة وتخرج من السيارة سيراً إلى صالة الألعاب الرياضية وتمسك بيد أمها.

في هذه الأثناء ، قدمشتهيد بطولته السينمائية الأخيرة “كبير سينج” من بطولة كيارا أدفاني، ويبدو أن الممثل راض عن الطريقة التي ينظر بها الجمهور للفيلم وردود الفعل التي تلقاها. وصل الفيلم إلى ايرادات ما يقرب من 270 مليون روبية في شباك التذاكر ، لا يزال يتقدم الصفوف.