أرجون رامبال وجابرييلا ديميتريادس يكشفان عن اسم طفلهما

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

استقبل النجم الهندي ارجون رامبال وصديقته من جنوب افريقيا جابرييلا ديميترياديس طفلهما الأول مؤخراً، الأحد 28 يوليو كشف الممثل عن اسم مولوده على حسابه موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو أريك رامبال.

كتب أرجون: “هذا الشيء اللطيف المصنوع من الدموع والسعادة والامتنان والضوء، ظهر قوس قزح في حياتنا، نشعر بالامتنان ووفرة من الفرح، شكرا لكم جميعا على كرمكم وحبكم ورغباتكم الجميلة، قل مرحباً للطفل أريك رامبال. #ArikRampal “.

Advertisements

جابرييلا ديميتريادس هي ممثلة جنوب أفريقية وعارضة أزياء، كانت تواعد أرجون منذ أكثر من عام، والآن أصبحت أمًا لطفلها الصغير في 18 يوليو في مومباي، كانت جابرييلا قد شاركت في وقت سابق صورة لنفسها مع الطفل”، ومنذ الولادة، انهالت تعليقات التهاني من معجبيه وعائلته وأصدقائه المقربين.

كان رامبال قد أعلن عن طلاقه رسميًّا من زوجته الموديل وملكة الجمال السابقة مهر جيسيا Mehr Jesia، بعد 20 عامًا من الزواج نتج عنه ابنتان، قرار أرجون لم يكن وحده، بل أعلن عنه وزوجته بشكل رسمي من خلال بيان مشترك صادر عنهما في هذا الشأن، قالا فيه إنّ القرار متبادل.

وكانت شائعات التقارب بين أرجون البالغ من العمر 45 عامًا و سوزان خان Suzan Khan الزوجة السابقة للممثل هيرتيك روشان Hrithik Roshan ، قد تسببت في التعجيل بنهاية حياته الزوجية مع جيسيا البالغة من العمر 47 عامًا.