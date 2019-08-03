هوما قريشي تبدأ تصوير «جيش الموتى» في الولايات المتحدة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد أن دقت كل من النجمتين بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون أبواب مدينة السينما العالمية “هوليوود”، بدأت مواطنتهما الفنانة الهندية هوما قريشي أيضًا نفس الرحلة هناك في شهر مايو من هذا العام.

فقد انتشرت أنباء عن انضمامها لفريق فيلم “جيش الموتى” Army of the Dead، للمخرج الأمريكي زاك سنايدر في الولايات المتحدة، حيث نشرت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا صوراً بصحبة “الكاست الجديد” على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاركت هوما على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صور من نيو مكسيكو، ظهرت باطلالة كاجوال في قميص رمادي، وسروال أسود.

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في وقت سابق، تحدثت قريشي في مقابلة صحفية، عن مشروعها الهوليوودي، وقالت: “لا يمكنني إخبارك بالكثير عن الفيلم أو شخصيتي ، لكنني متحمسة للغاية ولا يمكنني الانتظار لبدء التصوير”.

كما كشفت الممثلة أن Army of the Dead يتبع تقليد أفلام الزومبي الضخمة، عندما سُئلت عما إذا كانت تتلقى أي تدريب خاص للتحضير لهذا الدور ، قالت هوما: “أنا ممثلة غريزية للغاية، أكره كلمة” طريقة التمثيل “.

وأضافت: ” لا ارغب في استخدام مصطلحات مفرطة الاستغلال وسوء المعاملة، أتعاون مع أشخاص على مستوى حدسي ، ولهذا السبب أعتبر نفسي ممثلة بالفطرة، وكل دور يتطلب نوعًا معيّنًا من الإعداد ، وأعد الإعداد كثيرًا”.

والفيلم أيضًا من بطولة ديفيد باوتيستا وإيلا بورنيل وأوماري هاردويك وثيو روسي وغاريت ديلاهونت وراؤول كاستيلو وكريس ديليا وسامانثا وين وماثياس شفايفر وآنا دي لا ريغيرا.