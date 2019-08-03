أميتاب باتشان يكشف القصة وراء لقبه «باتشان»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شارك أميتاب باتشان ، نجم بوليوود والسينما الهندية الكبير، الحكايات عن اسمه الأخير ، وقال إن “باتشان” كان لقب والده والشاعر الأسطوري هاريفانش راي باتشان.

الأيقونة السينمائية البالغ من العمر 76 عامًا، كتب على مدونته الشخصية وناقش رسالة حول نظام الطبقات السائد في الهند القديمة.

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يقول: “لقد كان نظام الطبقات في البلاد سائداً لقرون عديدة ، تلاه كثيرون بجد وتحدّاه الآن كثيرون أيضًا ، (إنه) مرض أصاب مجتمعنا لم يكن مرغوباً من البعض”.

وتابع: ولد والدي في منزل ينتمي إلى طبقة الأثرياء وملاك الاراضي، لكن مزاجه كان دائمًا ضد مرض الطبقية ، ثم بعد ذلك أطلق البعض على قلم والدي اسم “باتشان”، وهو اسمه الشعري ، لكنه أعطاني إياه لاحقًا عندما ولدت ، وبعد قبولي في مدرستي الأولى ، وسؤال المعلمين عن اسم عائلة هذا الصبي، تقرر أن يكون” Bachchan “هو اسم العائلة”.

وأكد الممثل إنه أصبح أول حامل لقب Bachchan، يقول عن هذا الأمر: “لقد بقي كذلك وسيظل كذلك ... والدي ... باتشان (و) أنا حامل فخور بهذا اللقب”.