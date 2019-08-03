مشاهير بوليوود ينتفضون ضد اغتصاب فتاة

رنا صلاح الدين - أدانت مجموعة من مشاهير بوليوود، مثل توينكل خانا Twinkle Khanna، سورارا بهاسكار Swara Bhasker ، وريشا تشادا Richa Chadha، بشدة الحادث “الغريب” الذي شمل فتاة ناجية من الاغتصاب تُدعى أونو Unnao.

كان كولديب سينغ سينجار هو سياسي هندي وعضو في البرلمان، قد اتهم علانية بالاغتصاب ومحاولة القتل والتآمر الجنائي والإجرامي ضد الفتاة، في القضية التي هزت الهند.

في يوم الاثنين (29 يوليو) ، تعرضت الفتاة الناجية من الاغتصاب وعائلتها لحادث سير قاتل على الطريق السريع في ولاية أوتاربراديش عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بشاحنة.

وبينما تمكنت الفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، والتي كانت قد اتهمت السياسي في وقت سابق باغتصابها ، من الفرار بجروح خطيرة ، توفيت عمتاها ، بينما أصيب محاميها بجروح خطيرة.

قالت الشرطة إن الاصطدام كان على ما يبدو حادثًا ، لكنهم كانوا يحققون في مزاعم بأنه ربما كان محاولة لإسكات الفتاة، وقال قائد شرطة الولاية ، أو بي سينغ ، “إننا نحلل جميع الجوانب ، ونبحث في تفاصيل الاتصال وسجلنا أقوال شهود العيان”. وقد زعمت الفتاة أنها تعرضت للاغتصاب على يد كولديب سينغ سينجار ، وهو عضو في حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) ، في يونيو 2017 بعد ذهابها إلى منزله بحثاً عن وظيفة، وقالت أسرتها إن الشرطة كانت مترددة منذ شهور في تحرير محضر. في العام الماضي ، سكبت الفتاة الكيروسين على جسدها وحاولت التضحية بالنفس احتجاجًا على عدم استعداد الشرطة للتحقيق بشكل صحيح في مزاعمها. بعد يوم توفي والدها في حجز الشرطة بعد أن تم إدخاله إلى المستشفى يشكو من آلام في البطن. ادعت العائلة أنه تعرض للضرب على أيدي سنجار وشقيقه أتول سينغ سينجار ومجموعة من المؤيدين. تم تسليم القضية ، التي أثارت الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند ، إلى محققين فيدراليين اعتقلوا سنجار العام الماضي. وهو محتجز منذ ذلك الحين وينفي هذه الادعاءات. وقالت والدة الفتاة إن عائلتها تعرضت للتهديد وادعت أن الحادث كان محاولة لإسكات ابنتها. وقالت لوكالة أنباء برس ترست الهندية “لم يكن الأمر مجرد حادث بل مؤامرة للقضاء علينا جميعًا”.

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كانت ريشا تشادا أكثر صراحة لأنها أعربت عن أسفها إزاء تصاعد العنف ضد المرأة في الهند وقارنت التطورات القاتمة في قضية أونو .

وقالت في تصريحات متداولة: “وبالتأكيد هذه كلها مصادفات، حيث يموت الأطفال بسبب نقص الأكسجين، ويتم سحق ضحايا الاغتصاب تحت الشاحنات. حتى أنها حثت الجميع على عدم التزام الصمت.

كما أعربت سوارا بهاسكار ، التي شوهدت لآخر مرة في فيلم Veere Di Wedding ، عن غضبها، عبر استنكارها تباطؤ العدالة في الهند ضد المرأة.

ومن المفارقات أن الأسماء الكبيرة من بوليوود، مثل شاروخان ، سلمان خان ، عامر خان أو كاران جوهر لم تشارك في رسائل الغضب ، وهي نقطة أكدها سانجاي جها ، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الهندي.