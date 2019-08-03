فيكي كوشال يستعد لفيلمين جديدين من السير الذاتية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يستعد الممثل الهندي فيكي كوشال للظهور في عملين جيدين يتناولان سير ذاتية ، أحدهما عن مقاتل الحرية سردار أودهام سينغ والآخر يتناول بطل الحرب عام 1971 فيلد مارشال سام مانيشو ، ويقول الممثل إن لعب هذه الشخصيات يعد مسؤولية “ضخمة”.

وأفاد موقع gulfnews أن فيلم السيرة الذاتية الأول يحمل عنوان “سردار أودهام سينغ” ، والفيلم من إخراج شوجيت سيركار وكتبه وأعده الكاتبين ريتيش شاه وشوبيندو بهاتاشاريا.

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يقول الممثل بحسب الموقع ذاته: “كان حلمي أن أعمل مع المخرج شوجيت سيركار. أنا سعيد لأنني أتيحت لي الفرصة للعمل معه في فيلم عن الشهيد أودهام سينغ”.

وأضاف كوشال للصحفيين على هامش حفل توزيع جوائز NBT Utsav: “إنه لشرف عظيم ولكن مسؤولية كبيرة في نفس الوقت، سوف يتم استئناف التصوير في شهر أكتوبر وأنا متحمس لبدء هذه العملية.”

كما سيُلعب كوشال كذلك، شخصية فيلد مارشال سام مانيشو “Manekshaw” في عمله بعنوان “Sam” من إخراج المتميزة ميجنا جولزار Meghna Gulzar وتأليف بيفان يار Bhavani Iyer، كان مانيشو قائد الجيش الهندي في عام 1971 عندما خاضت الهند حرب تحرير بنغلاديش مع باكستان.