رامي جمال يتعرض لحادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري رامي جمال، عن تعرضه لأكثر من حادث خلال يوم واحد الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة.

رامي جمال، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: النهارده عرفت معنى العين، وعرفت لطف ربنا قد إيه جميل، الصبح ماس في المكتب في كل الأجهزة دون سبب فصلت الكهرباء قبل ما أمشي، بس العين ما بتخلصش” .

وأضاف: “روحت، وأنا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض ولسه داخل أنام، لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوله المكتب غرق بالكامل، أجهزتي باظت، العفش باظ، الأرض باظت، اللهم لك الحمد يا رب اللي حسدني يدوق من شره، اللهم أبطل قر عين، وأنا لسه مستلم المكتب من أسبوع، والحاجات كانت بورقتها والأجهزة على الأرض”.

وكان رامي جمال، قد احتفل قبل فترة بافتتاح مركز تجميل لزوجته وسط حضور عدد كبير من النجوم، وبعدها بفترة وجيزة تعرضت زوجته لأزمة صحية شديدة نقلت على أثرها للمستشفى، وطالب وقتها رامي جمال متابعيه بالدعاء لها.