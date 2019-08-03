يسرا في أول ظهور لها بعد رحيل والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة يسرا، على المشاركة في عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، وذلك في أول ظهور لها بعد رحيل والدتها يوم الأربعاء 24 يوليو.

وظهرت يسرا إلى جانب الفنانة هالة صدقي، والتي دخلت في حالة انهيار خلال تلقيها عزاء والدتها، وحرص عدد كبير من النجمات على تقديم العزاء لها ومنهم وشهيرة، ونرمين الفقي، وسوسن بدر، ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وإلهام شاهين، ونورا، وبوسي، ونبيل الحلفاوي، وخالد زكي

يسرا، اعتكفت في منزلها بعد رحيل والدتها وقيل إنها تمر بأزمة نفسية صعبة حتى أنها لم تشارك في عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، ولكن صداقتها الكبيرة مع الفنانة هالة صدقي والتي امتدت لثلاثين عاما دفعتها للخروج من عزلتها لتقديم واجب العزاء وحرص عدد من النجمات على الاطمئنان عليها خلال العزاء.

والدة الفنانة يسرا، قد رحلت بعد صراع طويل مع ا.لمرض، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وكانت يسرا، قد توقفت عن جميع أعمالها الفنية وحرصت على التواجد إلى جوار والدتها طوال فترة مرضها.