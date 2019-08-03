الفنانة اللبنانية سهى قيقانو تطالب بحرق الفلسطينيين.. والمتحدث العسكري الإسرائيلي يصفها بالعنصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي، على تغريدة الفنانة اللبنانية سهى قيقانو، والتي طالبت فيها بحرق الفلسطينيين في محرقة “هتلر” في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وقال أفيخاي في رده عليها: “هاجم الفلسطينيون كلام الممثلة اللبنانية سهى قيقانو العنصري”.

وردت عليه سهى في تغريدة أخرى قائلة: “ما بشرفني الصهاينة ترد عليي وشو خصكون انتو يا العدو.. انا عم احكي عن تصرف داخلي من المشاغبين.. قضية فلسطين كل عمرا بقلبنا وانتم تبقون المغتصب الاكبر.. العتب على الاعلامي المحرض وزلامو وبعض من المواقع واللبنانية العميلة.. لن ننسى حرب تموز ومجازر قانا وانتم صلبتم يسوع المسيح ابن الله”.

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وللمر الثانية رد عليها أفيخاي، قائلًا: “تواصلي طريق العنصرية والحقد والهبل والجهل فهذا خيارك لا دخل لنا فيه.. طرحت سؤالًا على منتقديك من غزة اللي تهجموا على تصريحاتك العنصرية وبالمقابل وضعوا علم الوحش النازي على السياج معنا.. حبك لذلك المختبئ في السرداب يفسر هذا الجهل- محبة لمن دمر ويدمر لبنان ويفرض هيمنة إيران على أرزه”.

فردت عليها قائلة: “ساكتفي بالرد عليك ايها العدو قبل البلوك الباليستي الايراني بملحمة غنائية لسيدة السيدات جوليا بطرس من كلمات خطاب قائد المقاومة السيد حسن نصرالله سيد الكلام والوعد الصادق وحليفنا الوفي والأصدق من الصدق والاوفى من الوفا وذلك بحربكم الشنيعة في تموز ٢٠٠٦لابطال المقاومة والجيش”.

وكانت سهى قيقانو، قد طالبت في تغريدة لها بإحراق الفلسطينين في محرقة هتلر، وذلك ردًا على المظاهرة التي نظمها البعض في صيدا بلبنان اعتراضًا على قانون العمل الجديد.