صور.. عزاء والدة هالة صدقي بحضور فني قليل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس في منزلها بمنطقة السادس من أكتوبر.

واقيم العزاء مساء اليوم الجمعة في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، وكان من أبرز الحضور الفنانة يسرا، وشهيرة، ونرمين الفقي، وسوسن بدر، ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وإلهام شاهين، ونورا، وبوسي، ونبيل الحلفاوي، وخالد زكي، وكانت الفنانة هالة صدقي، قد أصيبت بنوبة بكاء خلال العزاء.

وفرضت هالة صدقي، خصوصية شديدة على العزاء حيث تم منع التصوير خلال العزاء، وتم التقاط صور النجوم من خارج الكنيسة التي يقام فيها العزاء من الخارج.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، كان مسلسل “بركة” الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت