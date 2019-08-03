والدة الفنانة هالة صدقي في شبابها.. ملكة جمال

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعيش الفنانة المصرية هالة صدقي، حالة حزن كبيرة بعد رحيل والدتها الخميس 1 أغسطس، في منزلها بمنطقة السادس من أكتوبر، وتم تشييع جثمانها ليلًا.
وكانت الفنانة هالة صدقي، قد تلقت خبر الوفاة أثناء تواجدها في منطقة الساحل الشمالي، ووصلت إلى القاهرة بعد وقت وجيز من تلقيها الخبر للحاق بتشييع الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
ومن المقرر أن تتلقى هالة صدقي العزاء في كنيسة المرعشلي، مساء اليوم الجمعة.
وكان من أهم تصريحات والدة الفنانة هالة صدقي، هي إعلانها أنها تتمنى أن تترك ابنتها التمثيل وتهتم بطلفيها،
وحرص عدد كبير من النجوم على نعي والدة هالة صدقي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، كان مسلسل “بركة” الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.
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