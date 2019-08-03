شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة نادرة للفنانة الراحلة مديحة كامل بالحجاب والان مع التفاصيل

تداول نشطاء الفيسبوك صورة نادرة للفنانة الراحلة مديحة كامل بالحجاب، والصورة تبدو أنها ألتقطت بعد اعتزال الفنانة مباشرة، خاصة وأن مديحة تظهر خلال الصورة بكامل رونقها وشبابها.

مديحة كامل اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في نيسان/ إبريل 1992، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "بوابة إبليس" الذي أتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة لأنها كانت قد أعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضاً قاطعاً العودة للتمثيل.

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عانت من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت للمرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل "الأفعى"، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما أستدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

توفيت في منزلها في 13 كانون الثاني/ يناير 1997 المصادف الرابع من رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، لتتوفى في ظهر نفس اليوم.

جدير بالذكر أنها لم تظهر إعلامياً بعد اعتزالها الفن إلا في مقابلة في برنامج "حوار صريح جدا" مع الإعلامية منى الحسيني عام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة لهجومها على الوسط الفني.