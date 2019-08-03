شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار ومعلومات عن مديحة كامل في ذكرى رحيلها والان مع التفاصيل

يصادف اليوم الـ3 أغسطس الذكرى الـ22 لوفاة النجمة المصرية مديحة كامل، التي تركت اثراً كبيراً في السينماء والتلفزيون المصري والعربي .

والنجمة مديحة كامل ولدت بمحافظة الإسكندرية في عام 1948 وعملت عارضة أزياء، حتى تقترب من صناع الأعمال الفنية وتنقلت في هذه العروض بمحافظة الإسكندرية حيث مكان ولادتها.

كان الظهور الأول لها من خلال فيلم "30 يوم في السجن" مع الفنان فريد شوقي وأبو بكر عزت ومحمد رضا، والذي عرض في نهاية حقبة الستينيات من القرن الماضي.

وفي منتصف الستينيات وبعد نكسة 1967، حدث كساد اقتصادي وانعكس على صناعة السينما في القاهرة، فنزحت مديحة كامل إلى بيروت، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية إلا أنها لم تلق نجاحا جماهيريا، لتعود ثانية إلى مصر حتى جاءت إليها فرصة العمر عندما رشحها المخرج كمال الشيخ للقيام بالبطولة في فيلم "الصعود إلى الهاوية"، حيث جسدت شخصية الجاسوسة التي جندتها المخابرات الإسرائيلية للتجسس على القوات المصرية وتألقت ونالت استحسانا كبيرا مع نخبة من مشاهير الفن آنذاك، وهم محمود ياسين وجميل راتب وإيمان.

بعد هذا النجاح ذاع صيتها وأصبحت تتوالى عليها العروض حتى وصل رصيدها الفني إلى ما يقرب من 70 فيلما، أبرزها "الفلوس والوحوش"، و"حكاية لها العجب" و"العفاريت والمزاج" و"بوابة إبليس" و"عيون لا تنام" و"بنات إبليس" و"اللعنة" و"عندما يبكي الرجال".

للراحلة الكبيرة أيضاً مشوار مميز مع المسرح المصري، وظهرت في مسرحيات "هاللو شلبي"، "لعبة اسمها الفلوس"، "الجيل الضائع"، "يوم عاصف جدا"، "و"حلو الكلام".

Advertisements

كما أنها شاركت في الدراما التليفزيونية عبر العديد من الأعمال أبرزها "النهر"، "البشاير"، "الورطة"، "الأفعى"، و"ينابيع النهر".

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال محمود الريس، والذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة ميريهان، وتزوجت بعد ذلك من المخرج شريف حمودة، ثم تزوجت من أحد المحامين وانفصلت عنه قبل رحيلها.

في شهر أبريل من عام 1992، قررت مديحة كامل ارتداء الحجاب بل وقررت اعتزال الفن نهائيا، ليكون فيلم "بوابة إبليس" هو فيلمها الأخير حتى أنها سببت أزمة كبيرة لصناع الفيلم، فقد طالبوها بالعودة لتكملة باقي مشاهد الفيلم، إلا أنها رفضت بشكل قطعي لتتم الاستعانة بدوبليرة.

في عام 1995، أي قبل رحيلها بعامين، سجلت حلقة مع الاعلامية منى الحسيني ببرنامجها "حوار صريح جدا"، إلا أنه تم منع إذاعة تلك الحلقة لهجومها الشديد على الوسط الفني.

وفي عام 1997 وبالتحديد في يوم 13 يناير الذي وافق أحد أيام شهر رمضان الكريم، توفيت الفنانة مديحة كامل بمنزلها بعد أن أدت بصلاة الفجر، وظهر هذا اليوم وجدتها ابنتها وقد فارقت الحياة وهي على سريرها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.