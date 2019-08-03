شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تطلق الـ"بوينج 787-9 دريملاينر" إلى لاجوس والان مع التفاصيل

أطلقت الاتحاد للطيران طائرتها من طراز بوينج 787-9 دريملاينر إلى لاجوس، صباح السبت، في أول رحلة لها من أبوظبي.

وانطلقت الرحلة رقم EY673 من مطار أبوظبي الدولي عند الساعة 2:35 فجراً، ووصلت في الوقت المحدد عند الساعة 7:10 بالتوقيت المحلي.

وتضم طائرة بوينج 787-9 دريملاينر، المرتبة بنظام الدرجتين، 299 مقعداً منها 28 مقصورة في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية.

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طائرة بوينج 787-9 دريملاينر التابعة لـ"الاتحاد للطيران"

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، إن ترقية خدماتنا باستخدام طائرة من طراز دريملاينر على خط أبوظبي- لاجوس، تسهم في تعزيز تجربة الضيوف وتلبي الطلب المتزايد على رحلات الأعمال ورحلات الترفيه من وإلى أكبر مدينة في نيجيريا.

وأضاف أن الاتحاد للطيران تستهدف توفير أعلى مستويات الضيافة والخدمات التكنولوجية المتقدمة لجميع ضيوفنا، ليستمتعوا بتجربة سفر فريدة من نوعها.

يذكر أن عمليات الاتحاد للطيران إلى لاجوس انطلقت في يوليو/تموز 2012، وحققت نتائج طيبة للشركة مع استمرار الطلب القوي على هذا الخط في الاتجاهين.