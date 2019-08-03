إبن باسل خياط محترف بالملاكمة.. شاهدوا شجاعته أثناء التدريب

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الموسم الرمضاني، يبدو أن الممثل السوري باسل خياط يحاول قضاء أكبر وقت ممكن مع عائلته وإبنه شمس، ومرافقة الأخير إلى تدريباته الرياضية.

وفي فيديو نشره باسل خياط على حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، أظهر شمس إحترافه رياضة الملاكمة وفاجأ روّاد الإنترنت بشجاعته أثناء التدريب.

وقد نال فيديو شمس نجل باسل خياط وهو يمارس رياضة الملاكمة إستحسان ناشطين على الإنترنت وشجعوه على المواظبة على التمارين.