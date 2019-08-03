متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الممثلة شكران مرتجى متابعيها على تطبيق الصور انستغرام بمنشور مؤثر عن الصداقة لاقى تفاعلاً كبيراً. وقد نشرت شكران مرتجى صورة كلب يحضن كلباً آخر مريضاً ،وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: “صديقك من صَدقك وصْدقك

صديق من همس في إذنك أنا هنا في لحظات عبث الحياة

صديقك من كان مرآة لك لا تحتاج معه لأي تبرير وأي أعذار

صديقك من وعد ووفى في زمن لا وعد ولا وفاء فيه

صديقك من داوى جرحك ولم يزده عمقاً”. وختمت شكران مرتجى قائلة: “صديقك أنت ولكن في جسد آخر”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى تنشر صورة مؤثرة.. “صديقك من داوى جرحك ولم يزده عمقاً” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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