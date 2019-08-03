خالد الصاوي في وصلة رقص مبهجة بهذه المناسبة

متابعة بتجـــــــــرد: بروح مرحة وفي أجواء مبهجة، حرص الفنان الكبير خالد الصاوي، على مشاركة جمهوره فرحة الاحتفال بذكرى ميلاد شقيقته الصغرى، التي أعد لها رقصة خاصة بهذه المناسبة.
ونشر خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستقرام”، مقطع فيديو، ظهر فيه بمنزل والدته، وبجانبه شقيقته التي تصغره بـ١٥ عاما، وهو يحتضنها ويهنئها، مغنيا: “هابي بيرث داي”، واصفا الأغنية بأنها إحدى أغاني الزمن الجميل، واختتم الفيديو محتضنا والدته.
يذكر أن آخر ظهور سينمائي للفنان خالد الصاوي، جاء من خلال مشاركته كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، الذي شارك أيضا في بطولة الجزء الأول منه، مع الفنان كريم عبد العزيز، والنجمة نيللي كريم.
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