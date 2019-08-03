أنجلينا جولي تستعرض وشمًا جريئًا على ظهرها! – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: استعرضت النجمة العالمية أنجلينا جولي، وشمها الجريء الجديد، في إعلان ترويجي لعطرها الجديد “مون غيرلين Mon Guerlain”، وهو ما لاقى إعجاب الكثير من متابعيها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتظهر الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا، وهي نائمة على سرير مفروش بالساتان مع وشمها الجديد معروض بالكامل بطول ظهرها، وقد جمعت شعرها في كعكة، وأنعكس عليها ضوء الشمس الطبيعي.

والفيديو الجديد من إخراج المخرج الحائز على الأوسكار إيمانويل لوبيزكي، والذي قال إن الحملة تم تصويرها بالكامل في منزل أنجلينا في كومبوديا، لإظهار ضوء الشمس والغابات المطيرة.

ويعتبر الوشم الجديد إضافة إلى مجموعة الوشوم التي نقشتها “جولي” على جسدها، حيث تلقب بطلة “ميس أند مسز سميث” بلقب “ملكة الوشوم” حيث تملك أكثر من 18 وشمًا، بلغات مختلفة منها العربية والإنجليزية والفرنسية والكمبودية والصينية والهندية ورسوم مثل التنين وغيرها، وتحمل أنجلينا وشماً على باطن ساعدها الأيمن باللغة العربية يحمل كلمة “العزيمة”، وغيرها من الحروف العربية.